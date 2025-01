Todos pelo planeta

Rio Grande da Serra inova ao priorizar a sustentabilidade desde os primeiros dias de governo. Akira Auriani (PSB) surpreende ao apresentar seu cartão de visitas administrativo assumindo compromissos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), conforme mostra reportagem publicada nesta edição do Diário. A implementação da Agenda Pública Ambiental promete transformar a cidade em modelo de eficiência ecológica no Grande ABC. É um exemplo concreto de como a responsabilidade com a natureza deve ser prioridade inadiável, especialmente nos tempos de desafios climáticos globais vividos atualmente.

Diante da urgência do tema, os demais prefeitos da região deveriam prestar atenção ao que vem de Rio Grande da Serra, especialmente nos projetos como o Recicla RGS e o Pegada Legal. Educação ambiental desde as escolas e expansão da coleta seletiva são ações que podem ser replicadas em qualquer cidade da região. A integração de medidas similares ao planejamento urbano, como a proteção de áreas verdes e o uso de tecnologias para licenciamento ambiental, é caminho viável para conciliar crescimento econômico e preservação de recursos naturais. Por que não transformar o Grande ABC em um polo de inovação sustentável? Unidos, os sete municípios têm potencial.

Visão de longo prazo é demonstração de responsabilidade ética com as próximas gerações. Ao colocar a sustentabilidade no centro de sua gestão, Rio Grande reforça a importância de ações corajosas no combate aos impactos ambientais. Cabe aos demais prefeitos da região não apenas reconhecer a relevância do movimento rio-grandense, mas também somar esforços para que as políticas deste tipo se tornem parte integrante da agenda pública do bloco. O futuro depende de decisões tomadas hoje, e o exemplo de Akira Auriani é um lembrete de que o esforço local, por menor que seja o município de onde parta, pode ajudar a impulsionar o movimento global de preservação do planeta.