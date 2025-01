Maike atende o Big Fone e indica Diego e Danielle Hypólito direto para o Paredão do BBB25

Na noite deste sábado, dia 25, o BBB25 voltou ao programa ao vivo para causar mais uma reviravolta do jogo ao tocar o primeiro Big Fone da edição que dava imunidade para a dupla que atendesse, além dos participantes poderem colocar outros rivais direto no Paredão.

Logo no começo do programa, Danielle Hypolito e Gracyanne Barbosa estavam na área externa da casa conversando com Diego, que estava na piscina. As duas eram fortes candidatas a atender o telefone - importante ressaltar que a dupla de irmãos venceu a Prova do Anjo durante a tarde e já está imunizado.

Maike e Gabriel estavam por lá também, no entanto, estavam dormindo com as fantasias do monstro e, a poucos minutos do telefone tocar, Gracyanne deixou as proximidades da piscina e foi para a academia.

Mesmo deitado, Maike conseguiu ser o mais rápido para atender o telefone e, em consenso com Gabriel, escolheram Dani e Diego para serem a primeira dupla no paredão.