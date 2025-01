No Anacleto, São Caetano sofre primeira derrota pela Série A-4

O Paulista levou a melhor no duelo que envolveu clubes de tradição no futebol brasileiro. A equipe de Jundiaí, campeã da Copa do Brasil de 2005, venceu neste sábado (25) o campeão paulista de 2004 – e duas vezes vice-campeão nacional, além da Libertadores –, por 1 a 0, no revitalizado Estádio Anacleto Campanella, pela segunda rodada da Série A-4 do Estadual.

Com o resultado, o Azulão segue com três pontos na classificação, após a vitória sobre o Nacional na estreia, enquanto o Galo da Japi, como é conhecido o Paulista, chegou a seis, se mantendo entre os líderes.

O gol da vitória dos visitantes foi marcado por Christopher aos 27 minutos da etapa inicial. Após o São Caetano parar no canpo de ataque reclamando falta em Douglas Nathan, o Paulista saiu em contra-ataque e a bola chegou ao atacante, que bateu cruzado, sem chance de defesa para o goleiro Vinícius Ferrari.

O Azulão volta a campo na quarta-feira, às 20h, contra o Joseense, novamente no Estádio Anacleto Campanella.