Charge - 26 de janeiro de 2025

O volume de cabos de cobre furtados no itinerário da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que corta o Grande ABC, foi alto em 2024. Foram levados 940 metros de fios durante o ano, ou seja, média de 2,5 metros por dia ao longo dos trilhos. De acordo com Iran Figueiredo Leão, gerente de segurança da CPTM, o furto de cabos afeta diretamente a circulação dos trens, causando prejuízos operacionais e financeiros.

“Na CPTM, os sistemas de rede aérea e sinalização são compostos por cabos. A rede aérea necessita dos cabos para a condução de energia, alguns expostos, como os que alimentam a energia dos trens. Já os cabos do sistema de sinalização ficam enterrados, com alguns trechos em superfície para alimentar as estruturas. O furto desses cabos afeta a circulação dos trens, prejudicando milhões de passageiros, além de gerar custos com reposição e manutenção”, explicou.