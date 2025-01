À caça de técnico, Água Santa mira fugir da lanterna do Paulistão hoje

Sob comando dos interinos Marcelinho Paulista, do sub-20, e Sérgio Simões, auxiliar técnico fixo, o Água Santa mira dias melhores no Paulistão. Com três reveses em três jogos, retrospecto que culminou na saída do técnico Marcelo Cabo, o Netuno recebe o Bragantino, às 16h, no Inamar, com meta de deixar a lanterna geral, com zero ponto.

A comissão técnica não confirma, mas deve realizar mudanças no time titular diante do desempenho nos reveses para Corinthians (2 a 1), Mirassol (6 a 0) e São Bernardo FC (2 a 1), nas últimas rodadas.

Já o Bragantino, terceiro colocado da Chave B, com três pontos, chega animado após o triunfo (1 a 0) sobre o Velo Clube, na quarta-feira.