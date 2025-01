Nova exclusão de Diego e Daniele Hypólito e conversas sobre o jogo marcam a madrugada do BBB25

Mais uma semana começando no jogo do BBB25, com novos líderes e novos alvos. Durante a madrugada desta sexta-feira, dia 24, muitas conversas rolaram e estratégias foram criadas dentro da casa.

Novo reinado

Diogo Almeida e Vilma, mãe e filho, voltaram do paredão direto para o Apê do Líder. Os dois venceram a prova que aconteceu na última quinta-feira, dia 23, e conquistaram o poder mais desejado dentro do jogo.

Durante a noite, a dupla e seus aliados conversaram sobre o desenrolar da semana e o ator revelou sua principal opção de voto.

- Foi determinante para escolher quem vai ser indicado. Eu identifiquei umas coisas que, às vezes, no dia a dia, passam. Eu até não queria, mas não vai ter jeito, disse.

Em outro momento, ele relembrou uma atitude de Vinícius, dupla de Aline, que o incomodou.

- Ontem, amanheceu o dia, e estávamos eu, Guilherme e Delma dançando. Ele chegou ao ponto de falar: Gui, vamos embora, e puxar o Gui. Ele estava incomodado, contou.

Atrito entre irmãos Hypólito e sisters

Ainda durante a noite rolou muita conversa sobre algumas atitudes de Daniele e Diego Hypólito. Em um momento em que a ginasta tentou se aproximar de Thamires, Vitória, Gracyanne, Giovanna e Camilla, ela se sentiu excluída após as meninas pedirem para que ela esperasse a conversa terminar para sentar lá.

Pouco tempo depois, as meninas procuraram Daniele, que não escondeu o incomodo, para pedir desculpas.

- Eu estou me sentindo uma idiota, disse a ginasta.

- Eu só vim aqui para falar com você, porque não é nada sobre você. A gente realmente estava trocando uma ideia nossa. Não se sinta assim com a gente, se você sentir que foi excluída, não tem nada a ver com isso, entendeu?, explicou Thamires.

Gracyanne Barbosa fez questão de defender a atleta e disse que a atitude da roda foi muito errada.

- Não interessa que é jogo, todo mundo aqui é ser humano. Se elas queriam falar sobre uma coisa que não era para você ouvir, falassem depois. Eu falei: Isso está muito errado. Muito errado, de verdade. Mesmo sendo um jogo, disse.

Para tentar ajudar a irmã, Diego buscou palavras para dar forças à ela, sempre relembrando que eles estão juntos dentro e fora do jogo.

- Dani, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai se unir, a gente vai orar, a gente vai manter a nossa calma, a gente vai conversar, desabafar um com o outro. A vida é assim, a vida é cheia de obstáculos e sempre foi para a gente, explicou o ginasta.