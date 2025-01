Guto Volpi apresenta proposta de AME em Ribeirão ao Estado

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), se reuniu ontem com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, para dialogar sobre projetos da Prefeitura para o setor. O liberal apresentou propostas de ampliação e fortalecimento da rede pública de atendimento que contemplaria, além de Ribeirão Pires, municípios vizinhos, como Rio Grande da Serra, Suzano e Mauá.

“Apresentamos ao governo do Estado a proposta de implementação de um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) em nossa cidade, utilizando a estrutura do antigo Hospital e Maternidade São Lucas. Para o novo São Lucas, que terá 100% dos serviços em funcionamento até abril, solicitamos apoio para o custeio, uma vez que a unidade absorve demanda de atendimento também de cidades vizinhas”, destacou o prefeito.

Segundo Guto, o prédio do antigo Hospital São Lucas é uma estrutura pronta para instalação do serviço do Estado. “O prédio está todo pronto, adaptado e com pouquíssimas situações para que o serviço do Estado seja implementado na cidade”, disse o prefeito em entrevista recente ao

Segundo o secretário de Saúde da cidade, Clovis Volpi, a previsão é que o prédio esteja vazio até março, quando a transferência da maternidade para o novo São Lucas estará concluída.

DEMANDA

Segundo o secretário de Saúde, o AME em Ribeirão facilitaria o atendimento da demanda das cidades vizinhas. “Fazemos praticamente todo o atendimento de Rio Grande da Serra.Para a população rio-grandense seria uma bênção. Além disso, o AME pode realizar cirurgias de médio porte”, afirmou ao Diário.

Em 2024, o Hospital e Maternidade São Lucas realizou 588 partos. Do total, 34,69% dos atendimentos foram para moradoras de Rio Grande da Serra (148), Mauá (34), Suzano (15), Santo André (6) e São Paulo (1).

Já no novo prédio da unidade hospitalar, no bairro Santa Luzia, estão em funcionamento 11 leitos de UTI - serviço inédito na cidade e que também atende demanda de outros municípios -, além de serviços de internação em enfermaria e exames.

“Nesse sentido, também reforçamos a proposta defendida pelo Consórcio Intermunicipal de criação da CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) Regional, para a regulação de vagas por consultas e procedimentos dentro dos serviços disponíveis nas sete cidades. Os moradores ganham com isso e o uso dos recursos públicos se torna mais eficiente com a adoção deste modelo”, disse Guto.