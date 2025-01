Fã clube oficial de Jão destaca cobertura cultural do Diário

A reportagem do Diário 'Jão faz história no Allianz Parque com fim apoteótico da Superturnê', da última segunda (20), foi considerada uma das coberturas mais emblemáticas sobre o tema de acordo com a página @jãoqg.

No post, o fã clube oficial, comandado pela UFO Sounds, equipe do artista, listou a publicação de grandes veículos jornalísticos a respeito das apresentações do artista brasileiro Jão, que se consagra atualmente como uma das maiores estrelas do pop nacional.