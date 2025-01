Jão faz história no Allianz Parque com fim apoteótico da 'Superturnê'

No último sábado (18), Jão deu fim a sua ''Superturnê'' com um show memorável no Allianz Parque, na Capital. O fechamento da série de shows, acompanhado pelo Diário, foi grandioso, encerrando as apresentações em São Paulo, que reuniram um público total de cerca de 130 mil pessoas em três datas, duas delas em 2024. Com apenas 30 anos, Jão alcançou um feito histórico ao se tornar o mais jovem artista brasileiro a esgotar três datas no estádio, e mais do que isso, se consolidar como uma das maiores estrelas do pop nacional.

A ''Superturnê'' foi uma viagem pelas diversas fases da trajetória de Jão, com um repertório que passeia pelos quatro álbuns de sua carreira: Lobos (2018), Anti-Herói (2019), Pirata (2021) e Super (2023). Cada um deles representa um dos elementos da natureza – Terra, Ar, Água e Fogo – criando uma narrativa envolvente e cheia de significado. Com uma produção digna das maiores turnês internacionais, o espetáculo impressiona pela tecnologia e criatividade.

O público recebeu pulseiras de LED que interagiam com o ritmo das músicas, enquanto telões gigantes de 30 metros de altura, máquinas de fogo e cenários personalizados transformaram cada música em uma experiência única. Um dos destaques do show foi um dragão gigantesco que domina o palco, além da interação direta de Jão com os fãs: todas as noites da turnê, ele escolhia uma música pedida pela plateia e entregava uma carta escrita à mão para uma pessoa sorteada. Desta vez, a canção escolhida foi Fim do Mundo, porém, ao contrário das outras datas, cartas foram “despejadas” para todo o público no local.

O SHOW

A abertura do show é eletrizante. Ao som de Escorpião, Jão surge no centro de uma passarela de 60 metros, arrancando gritos ensurdecedores da multidão. Outro momento inesquecível acontece em Sinais, quando o cantor é suspenso até o topo do estádio, recriando a emblemática imagem da capa de Anti-Herói (2019). Em seguida, ele performa A Última Noite enquanto os telões se transformam em um arranha-céu vertiginoso. Outro ponto, este uma novidade, foi a apresentação de Religião, onde o artista se deitou em uma cama, alçada para cima, com labaredas em volta.

Natural de Américo Brasiliense, interior de São Paulo, Jão demonstra uma presença de palco impressionante, combinando técnica e emoção para entregar uma performance de cerca de 2h20 arrebatadora que ficará na memória de seus fãs. A turnê foi uma parceria entre a produtora 30e e a UFO. Após o show, em entrevista veiculada no Fantástico, da Rede Globo, o artista afirmou que dará agora uma pausa na carreira.

"Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, assim, virar um... curtir, eu quero curtir as coisas, sabe?", disse o artista, que ao ser questionado sobre um período sabático, afirmou: "Poderia ser, poderia ser... A gente não programou, assim, ''ah, você vai voltar tal dia''. Mas eu também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas". Resta agora aguardar os próximos grandes passos do artista, visto que, na apresentação, ele disse que também trabalhava em um próximo disco.

SETLIST SUPERTURNÊ - 18/1/25

Escorpião

A rua

Essa eu fiz pro nosso amor

Doce

Supernova

Imaturo

Gameboy

Modo de Dizer

Rádio

Monstros

Vou morrer sozinho

Sinais

A última noite

Carnaval

Acontece

Julho

Santo

Idiota

Lábia

Locadora

Fim do mundo (escolhida pelo público)

Dança pra mim (acústico)

Ressaca (acústico)

Paranoid

Meninos e meninas

Acidente

Não te amo

Olhos vermelhos

Eu posso ser como você

Se o problema é você, por que doeu em mim?

Maria

São Paulo, 2015

Religião

Pilantra

Me lambe

O triste é que eu te amo

Super

Alinhamento Milenar