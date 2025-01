Você sabia? Fernanda Torres e Fernanda Montenegro são segunda dupla de mãe e filha indicadas a Melhor Atriz no Oscar

A indicação de Fernanda Torres, nesta quinta-feira, dia 23, para o Oscar de Melhor Atriz, aconteceu 26 anos após a mesma nomeação que Fernanda Montenegro recebeu. Com isso, elas se tornaram a segunda dupla de mãe e filha a concorrerem à categoria principal da premiação. As primeiras a cravarem esse feito foram; Judy Garland, pelo papel em Nasce Uma Estrela no ano de 1954 e Liza Minnelli em 1973, pela atuação em Cabaret.

No entanto, Torres e Montenegro são o quinto par de mãe e filha indicadas à estatueta dourada. Isabella Rossellini, indicada neste ano na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, também entrou para a lista ao lado de sua mãe, Ingrid Bergman, vencedora de três Oscar.

Em 2025, Fernanda Torres concorre com Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A substância), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked).

Vale lembrar que além da indicação da brasileira, o filme Ainda Estou Aqui está concorrendo nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.