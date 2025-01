No aniversário de SP, ônibus une arte e gastronomia por pontos turísticos

No dia em que a maior cidade da América Latina completa 471 anos, uma experiência inédita pretende unir turismo e a gastronomia em movimento. Esta é a proposta do Onboard São Paulo, em sua edição especial, com o primeiro ônibus turístico para serviço de bordo premium do Brasil em pontos turísticos.

Segundo a organização, a ideia é que a viagem comece e termine no Jazz Restaurante, localizado na Vila Mariana. Por lá, os participantes poderão desfrutar de um menu dividido em seis pratos, como: salada de folhas, tomate e queijo, um entre prato (um crème de mandioquinha com sagu de vinho tinto), uma pasta (espaguetti al limone), prato principal (um risoto caprese com carne assada ao molho roti), uma torta de chocolate e nozes, com calda de chocolate e morango, e um merengue de morango. Além disso, bebidas serão servidas à vontade como: vinho, prosecco, refrigerante, suco, água, cerveja, chá e café.

PANORÂMICO

A ideia é que, enquanto os participantes degustam do menu no deck superior do ônibus, percorram também um roteiro de 80 pontos turísticos mais emblemáticos da cidade se revelando por meio das janelas.

“Nosso roteiro começa na estação Ana Rosa do Metrô, e passa por mais de 80 pontos turísticos no centro velho de São Paulo. Não tem desembarque, a refeição e serviço de bordo é feita durante toda a viagem que tem duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos”, explica André Berti, idealizador do projeto.

Segundo ele, a ideia de um tour gastronômico seguro e inovador, levou mais de dois anos para sair do papel para criar o ônibus first class, realizando reformas internas e externas, adaptações de necessidades especiais, construção de toda engenharia que pudessem oferecer conforto ao público durante a imersão cultural/gastronômica.

“Muitas equipes trabalharam neste projeto. Foram muitos detalhes. Muitas noites em claro devido à ansiedade, mas valeu a pena toda a dedicação e comprometimento, porque fizemos um ônibus todo equipado, com uma equipe de comissários para oferecer o serviço de bordo, inclusive bilíngue, temos poltronas reservadas para portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida, idosos, gestantes, obesos. Durante o trajeto a velocidade média do ônibus é de 20 km por hora. Então pensamos numa atração para quem quer conhecer SP sem medo e usufruir de uma gastronomia com a cara da maior cidade da América Latina”, finalizou André Berti.