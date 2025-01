Record acerta em mudanças e prepara as próximas

A Record comemora os resultados das recentes mudanças no comando de alguns programas, que já vinham sendo desenhadas há algum tempo, como revelado por aqui, e também provocadas devido à antecipação da saída de Luiz Bacci.

Tanto Eleandro Passaia, novo titular do “Balanço Geral” quanto Reinado Gottino, agora à frente do “Cidade Alerta”, foram bem recebidos pela audiência e estão inclusive melhorando os resultados.

Importante lembrar que são formatos já consagrados na programação em que se destacam também suas equipes de retaguarda, até porque, ninguém ganha jogo sozinho – apesar de alguns pensarem diferente.

A se destacar, ainda, a chegada de Roberto Cabrini à apresentação do “Domingo Espetacular”. Uma grife importante.

Dito isto, resta aguardar os próximos movimentos no jornalismo da casa.

Os holofotes, agora, estão voltados para o “Jornal da Record” e para a possível chegada de Sérgio Aguiar à bancada. O âncora, ex-“DE”, aguarda instruções.

Por outra, nos bastidores, tem gente apostando que Renato Lombardi pode trocar o “BG” pelo “CA” e assim retomar parceria com o Gottino. Só que de oficial, por enquanto, não tem nada.

TV Tudo

Show da Lola

A Warner Bros. Discovery fechou o Teatro Municipal de São Paulo, quarta-feira, para a festa de lançamento da novela “Beleza Fatal”, acompanhada por imprensa, elenco, direção, convidados especiais – incluindo executivos da Band, entre outros.

O primeiro capítulo, show à parte de Lola, vivida por Camila Pitanga, causou a melhor das impressões.

Reconhecimento



A executiva Monica Albuquerque e Silvio de Abreu, que deixaram a WBD, mas participaram do processo de implantação das novelas, foram lembrados em vários momentos desse quente (bota calor nisso!!!) evento no Municipal.

“Beleza Fatal” estreia dia 27 na Max e terá sempre 5 capítulos disponibilizados às segundas-feiras.

Olho nela

Em sua primeira novela, Melissa Sampaio divide com Camila Queiroz a protagonista Sofia, em “Beleza Fatal”.

É um nome para ficar de olho. Após a mudança de fase, ela continuará aparecendo em cenas de flashback até o último capítulo.

Comédia romântica

Estreia no próximo dia 31, na Sala Multiuso do Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo, o espetáculo “Passaporte para o Amor”, protagonizado por Marjorie Gerardi e Stephano Matolla.

Nesta comédia romântica, a aeromoça Marina e o passageiro Ângelo se conhecem por um acaso do destino no saguão de um aeroporto e terão que passar a noite juntos até o próximo embarque.

Próxima das sete

Os trabalhos de preparação de “Dona de mim”, substituta de “Volta por cima” na Globo, foram intensificados.

Marcos Pasquim, nessa volta às novelas da casa, fará o personagem Ricardo.

Trata-se de um advogado espertalhão da Família Boaz.

BBB25

Fora da Globo, Boninho já declarou torcida para um alguém da atual edição do “BBB”. Durante as férias em Orlando, nos Estados Unidos, ele bateu um papo com os familiares da atriz-mirim Helena Quintella. Quando questionado sobre o reality show, respondeu: “Estou torcendo muito pelo Dourado”. Rodrigo Dourado é o novo Big Boss, já sofrendo críticas nesse início de programa.

Guia

Com prefácio de Mauro Beting, o experiente narrador Marco de Vargas, com passagens por Sportv, Fox Sports, Record e TV Cultura, acaba de lançar o livro Story Telling – Improvisado.

Um guia para transformar o improviso intencional em uma ferramenta poderosa de comunicação, conexão e impacto, com base em 30 anos de experiência ao vivo.

Última temporada



O ator Johnnas Oliva, intérprete do sequestrador Fernando no filme sobre a história de Silvio Santos, integra o elenco da 5ª e última temporada da série “Sintonia”, estreia da Netflix em 5 de fevereiro. Faz o personagem Pedro nesta produção estrelada por

Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e Jottapê.

Sai pra lá

Devido aos problemas provocados na programação dos domingos, a Globo decidiu mandar a festa do “Oscar” para escanteio já há algum tempo.

Desde então, se priorizou o “BBB”, “Fantástico” e Carnaval. Na TV aberta, talvez pelo custo, também não surgiram outros interessados.

Mas, e agora?

"Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres, foi indicado na categoria de melhor filme no Oscar 2025.

Também concorre a melhor filme internacional e Fernanda Torres está indicada como melhor atriz.

A cerimônia está marcada para o dia 2 de março e será exibida no Brasil a partir das 21h pela TNT e Max.

Bate-Rebate



· E o Érico Brás em “Mania de Você”? Difícil explicar...

· ... Outro, que também poderia ser melhor aproveitado, é Jafar Bambirra...

· ... Bruno Montaleone, por sua vez, já é um caso perdido, nessa mesma novela.

· Glenda Kozlowski voltou à apresentação do “Melhor da Noite”...

· ... Já, Rodrigo Alvarez, só na próxima segunda-feira.

· Para celebrar a vida e a obra do cantor e compositor Geraldo Azevedo, a TV Brasil gravou com exclusividade a recente apresentação do artista pernambucano no Espaço Cultural BNDES, no Rio...

· ... O espetáculo terá exibição em maio, no programa “Cena Musical”.

· A atriz-mirim Vittoria Seixas, protagonista em "A Infância de Romeu e Julieta" no SBT, estará na 13ª e última temporada da série “Reis”...

· ... Ela surgirá como uma princesa.

· Dia 31, às 19h, Maíra Charken lança “Matrioska” na Livraria da Vila do Shopping Eldorado...

· ... Com humor e sensibilidade, a primeira obra da apresentadora e atriz narra os dilemas de uma artista que busca se encontrar em meio aos desafios da vida em São Paulo.

· Caio Blat foi ausência notada na festa de “Beleza Fatal” em São Paulo. Tinha um outro compromisso.

C´est fini

Carlos Alberto de Nóbrega e o time de “A Praça é Nossa” já têm data para retomar os trabalhos no SBT.

A primeira gravação da temporada 2025 vai acontecer no dia 6 de fevereiro.

O humorístico, importante lembrar, cansou de ocupar a vice-liderança no ano passado. Só ficou atrás da Globo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!