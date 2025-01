Selton Mello celebra 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres no Oscar

A indicação ao Oscar de Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres é o assunto do momento, e rendeu comemorações e homenagens de Selton Mello, que atuou no longa inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva. O anúncio da premiação ocorreu na quinta-feira, 23.

No Instagram, ele escreveu: "Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro, por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade".

O ator completou que o País e o mundo precisavam da obra no momento em que vivemos, e agradeceu: "Três indicações ao Oscar; com a de melhor filme, nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui: Eunice, Rubens, nós e vocês".

A atriz Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, também exaltou a indicação da filha: "Eu, Fernanda Montenegro e Fernando Torres – onde quer que ele esteja – estamos felizes e realizados, em estado de Aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de Graça."