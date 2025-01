Belo fala sobre ausência de Viviane Araújo em documentário

Belo falou pela primeira vez sobre a ausência de Viviane Araújo em seu documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay. O cantor participou do podcast Tá Benito, que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 23, no YouTube.

No Instagram do programa foi publicado um trecho da entrevista dando um pequeno spoiler da conversa. Questionado pela jornalista Isabele Benito se ele ficou chateado por Viviane não participar da série, Belo explica que ela é parte da história dele e que demorou para entender o motivo da ausência.

- Você ficou chateado por ela não ter falado?, perguntou.

- Eu acho que ela fez parte da minha história, e isso faz parte da minha vida. Isso de não ser entrevistada é uma particularidade dela, e ponto. Achei que ela ia gravar, achei que não tinha nada demais, revelou ele.

- Você gostaria que ela tivesse falado?, questionou.

- Eu acho que sim. Ela fala: O passado ficou no passado, mas o passado faz parte da história. A gente precisa ter passado para ter história. Eu vou levar esse sentimento para o resto da vida, o sentimento de gratidão, de amor, de respeito, concluiu.

Ainda durante a entrevista, Belo fala sobre sua nova fase de solteiro. Em abril de 2024, ele se separou de Gracyanne Barbosa, e agora ele revela como tem lidado com a nova vida.

- Estou aprendendo a viver sozinho, né? A conhecer outras pessoas, dar espaço a outras pessoas, iniciou.

- E onde você encontra novas pessoas?, perguntou Isabele.

- Praticamente no meu show. Meu show é muito romântico. O que mais tem são pessoas maravilhosas? São pessoas lindas, maravilhosas. Eu estou curtindo essa vibe, de você estar sozinho, de você curtir, finalizou.