Swedbank agrada com balanço e dividendo e impulsiona ações de bancos europeus

O banco sueco Swedbank divulgou balanço melhor do que o esperado e surpreendeu ainda em termos de dividendos, ajudando a impulsionar ações do setor bancário europeu nesta quinta-feira, 23. O Swedbank, que também atua na Estônia, na Letônia e na Lituânia, disse nesta quinta que teve lucro líquido de 8,465 bilhões de coroas suecas (o equivalente a US$ 769,2 milhões) no quarto trimestre de 2024, ante ganho de 8,32 bilhões de coroas em igual período do ano anterior.

A receita total somou 18,63 bilhões de coroas nos últimos três meses do ano passado. Apenas a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - totalizou 12,27 bilhões de coroas.

Os resultados superaram as expectativas de analistas, que previam lucro de 7,3 bilhões de coroas suecas e 17,3 bilhões de coroas em receita total entre outubro e dezembro, segundo levantamento do próprio Swedbank.

O Swedbank também propôs dividendo por ação anual de 21,70 coroas, ante 15,15 coroas no ano anterior. Na quarta, o banco já havia ajustado sua política de pagamento de dividendos, de 50% para uma faixa de 60% a 70% do lucro anual.

Segundo nota da Jefferies, tanto o dividendo quanto a receita líquida de juros do Swedbank surpreenderam positivamente.

Por volta das 9h25 (de Brasília), a ação do Swedbank avançava 3,6% na Bolsa de Estocolmo, enquanto o subíndice Stoxx 600 de bancos da Europa registrava alta de 0,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires