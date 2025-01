Vitória Strada fala sobre motivo de término de noivado com Marcella Rica

Nesta quarta-feira, dia 22, os brothers do BBB25 decidiram falar sobre assuntos mais íntimos. Em bate-papo com Giovanna Jacobina, e a dupla Maike e Gabriel, Vitória Strada abriu o coração ao falar de seu antigo relacionamento com Marcella Rica, com quem passou quatro anos junto.

Na conversa com os colegas de confinamento, a atriz revelou que falou com a ex sobre entrar no reality, mesmo após o fim da relação, que aconteceu em julho de 2023. Strada afirmou que Marcella é uma pessoa incrível.

- A gente terminou, mas se ama muito. A gente sempre vai se amar. Eu sempre deixo isso muito claro: ela é uma pessoa incrível.

A atriz ainda relatou a razão pela qual terminaram o noivado:

- A gente terminou porque era a melhor forma de cuidar do nosso amor. É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida.

Bissexual, a sister ainda falou sobre preconceito:

- É muito importante a representatividade. Eu fazia mocinha de novela das seis e sempre tinha namorado homens. Até então, tudo certo. Só que eu me apaixonei e lidei da forma mais natural possível. Só que tem muito preconceito ainda.

Vitória também abordou o lado maduro de se terminar um relacionamento e sobre não precisar parar de amar alguém para seguir a vida:

- Obviamente, às vezes você termina um relacionamento e não mantém contato, ou terminou ruim. Cara, quando você tem muito respeito e tem a sorte de ter uma relação que... Claro que você sofre, claro que dói, mas quando você consegue ter a maturidade de passar por esse sofrimento e essa dor e entender que amor é amor. São amores diferentes, você não precisa deixar de amar a pessoa para seguir a sua vida.

Finalizou, relatando aos colegas que a relação foi ficando mais difícil por conta do conflito de agendas:

- Você queria, às vezes, espairecer, mas, em algum lugar, isso foi ficando mais sarado. Ao mesmo tempo, a gente conversava muito para uma respeitar a outra, para manter a nossa amizade, nosso amor, sem se afastar para sempre. Porque a gente sempre teve essa vontade de manter uma na vida da outra e quero muito ela na minha vida para sempre.

Vale lembrar que, atualmente, a atriz está namorando com o também ator, Daniel Rocha.