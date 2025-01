Sesc São Caetano anuncia programação do Espaço de Tecnologias e Artes

O ETA (Espaço de Tecnologias e Artes) do Sesc São Caetano traz uma programação diversificada em fevereiro, voltada para quem deseja explorar a criatividade aliada à sustentabilidade e à inovação tecnológica. As oficinas incluem desde costura e bordado até modelagem 3D e construção de brinquedos com materiais recicláveis, proporcionando vivências práticas e artísticas para pessoas de diferentes idades.

Uma das atrações é o Ateliê Aberto - Introdução à Máquina de Costura e Pontos Decorativos, conduzido por Adriano Calsone, educador do ETA. No dia 6 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, os participantes aprenderão os fundamentos da costura em máquinas, incluindo manutenção básica, tipos de linhas e agulhas, e técnicas de costura simples e decorativa. A atividade é indicada para maiores de 10 anos.

Outro destaque é a oficina Cidades em Miniatura - Modelagem 3D com Blender, ministrada por Tiago Schützer. Entre os dias 6 de fevereiro e 6 de março, às quintas-feiras, das 19h às 21h, os participantes terão uma introdução à modelagem 3D com o software Blender, focando na criação e impressão de uma cidade em miniatura. As inscrições custam R$ 20,00, R$ 10,00 ou R$ 8,00, conforme a categoria.

No dia 8 de fevereiro, sábado, das 14h às 16h, ocorre a oficina Folia Natural: Bio Glitter para Carnaval, com Suzana da Costa Longo. Os participantes aprenderão a produzir bio glitter com materiais naturais, refletindo sobre o impacto ambiental do glitter industrial. A atividade é gratuita, com senhas distribuídas 30 minutos antes na Central de Atendimento.

Para os fãs de RPG, Marcel Melinsky Kosugi conduz a atividade Vivências com RPG: Aprenda a Jogar! Aos sábados, de 8 a 22 de fevereiro, das 13h às 16h, os participantes mergulharão no universo dos jogos de RPG, estimulando a criatividade, a interpretação e a construção literária.

Entre os dias 14 e 28 de fevereiro, às sextas-feiras, das 14h30 às 17h30, acontece o AteliETA Convida Rochele Beatriz - Bordado Livre. Com a participação especial de Rochele Beatriz no dia 14, os encontros explorarão o bordado como forma de customização de roupas e expressão criativa, promovendo a moda sustentável. A atividade é indicada para maiores de 10 anos.

No dia 15 de fevereiro, sábado, das 14h às 16h, Adriano Calsone conduz a oficina TraquitanETA: Construção de Brinquedos com Recicláveis. Voltada para crianças e adultos, a atividade incentiva a criação de brinquedos a partir de materiais recicláveis, promovendo a criatividade e a consciência ambiental. A oficina é gratuita, com distribuição de senhas na Central de Atendimento 30 minutos antes.

Encerrando o mês, Mariana Arantes lidera a oficina Criação de Estandartes: Qual a sua Bandeira? nos dias 22 de fevereiro e 3 de março, sábado e segunda-feira, das 14h às 16h. Os participantes criarão estandartes artísticos e sensíveis, celebrando figuras históricas importantes, com foco em mulheres de destaque. A atividade é gratuita, com senhas distribuídas 30 minutos antes.