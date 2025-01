Ana Hickmann fala abertamente sobre polêmicas envolvendo seu nome e o de Alexandre Correa: - Chega de mentiras contadas pelo meu ex-marido

Desde sua separação de Alexandre Correa, em 2023, Ana Hickmann falou poucas vezes sobre todas as polêmicas envolvendo o término, se pronunciando principalmente através de suas redes sociais. Já o empresário fala com mais frequência sobre o assunto, usando muitas vezes as redes sociais para isso.

Na tarde desta quarta-feira, dia 22, no entanto, Ana publicou um vídeo em seu canal no YouTube, com uma edição menor para as redes sociais, abrindo o jogo e contando o seu lado sobre todo o bafafá que vem envolvendo seu nome e o de seu ex-marido nos últimos anos.

Por pouco mais de quatro minutos, ela aborda temas como dívida milionária, visitas ao filho do casal, Alezinho, pagamento de pensão e mais.

Hoje tomei a decisão de falar abertamente sobre as verdades que estão acontecendo na minha vida. Chega de mentiras contadas pelo meu ex-marido. Eu acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus, disse ela.

Para quem não se lembra, Ana Hickmann denunciou o agora ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. O caso aconteceu no dia 11 de novembro de 2023. Desde então, eles se separaram e as acusações entre ambos tomaram o noticiário. Hoje ela tem a guarda de Alezinho e está noiva de Edu Guedes. Alexandre, por sua vez, se candidatou a vereador em São Paulo nas últimas eleições, tendo levado pouco mais de dois mil votos e não sendo eleito.