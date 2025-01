Para aliviar calor, tendas da Prefeitura de SP vão distribuir água, chás e sucos gelados

A Prefeitura de São Paulo retoma nesta quarta-feira, 22, a Operação Altas Temperaturas. A ação tem como objetivo aumentar os cuidados com as pessoas em situação de vulnerabilidade durante dias de intenso calor. Na terça-feira, 21, foi registrado o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão, que começou em 20 de dezembro. Os termômetros chegaram aos 34,5°C, segundo a Defesa Civil. A expectativa é de temperaturas elevadas nos próximos dias.

A operação que funciona das 10 às 16 horas é ativada sempre que a temperatura ou sensação térmica atingem 32ºC, com a montagem de dez tendas em pontos estratégicos da cidade. Lá, as pessoas podem buscar abrigo para descansar e se hidratar. Além de água, no local são ofertados sucos gelados, chás e frutas.

"Orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social também prestam atendimento nas tendas, ofertando acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhamento para outras demandas apresentadas", acrescenta a Prefeitura.

Durante o período, profissionais de saúde também orientam os tutores de animais de estimação sobre como manter os animais hidratados e os cuidados necessários nas caminhadas e exposição dos animais ao sol.

Veja os endereços das tendas:

- Região central - Praça da República e Praça Marechal Deodoro;

- Região sul - Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel);

- Região norte - Santana (Praça Heróis da FEB) e Vila Maria (Praça Novo Mundo);

- Região leste - Itaquera (Av. Musgo de Flor x Avenida Imperador) e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella);

- Região oeste - Lapa (Rua do Curtume, s/nº - esquina com Guaicurus);

Confira a previsão do tempo para os próximos dias na cidade de SP:

- Quarta-feira: entre 21ºC e 32ºC;

- Quinta-feira: entre 22ºC e 30ºC;

- Sexta-feira: entre 22ºC e 28ºC;

- Sábado: entre 21ºC e 30ºC;

- Domingo: entre 22ºC e 28ºC.

De acordo com a Meteoblue, há expectativa de chuva todos os dias, com precipitações mais intensas entre sexta-feira, 24, e terça-feira que vem, 28.