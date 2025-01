Acordo de Paris: EUA já vão tarde, mas outros países terão que elevar esforço, diz especialista

Num dos primeiros atos como novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou a retirada do país do Acordo de Paris e incentivos à produção de petróleo. O tratado internacional para combater as mudanças climáticas reúne quase 200 países que em 2015 se comprometeram a manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius e, idealmente, abaixo de 1,5.

Cada país é responsável por desenvolver seu próprio plano para manter o compromisso para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. A decisão de Trump coloca os Estados Unidos ao lado do Irã, Líbia e Iêmen como os únicos países do mundo fora do pacto.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, disse que os Estados Unidos "já vão tarde" porque, com exceção dos governos de Barack Obama e Joe Biden, sempre atrapalharam acordos climáticos". "Agora pelo menos não vão conseguir atrapalhar as negociações, mas são quase 5 bilhões de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) que serão emitidas e os outros países vão ter que aumentar o seu esforço", afirmou o especialista.