Análise de jogo após eliminação e desabafos; veja tudo o que rolou durante a madrugada do BBB25

Após a eliminação de Marcelo e Arlene, a primeira da 25ª edição do BBB, a madrugada desta quarta-feira, dia 22, foi de alegria para as duplas que ficaram e reflexões sobre o game.

Logo após a saída do casal, Daniele e Diego Hypólito conversaram sobre a posição deles no jogo e o ginasta apontou que eles eram os alvos mais fracos, mas a irmã discordou.

- Em nenhum momento eu falei que a gente está sendo perseguido, disparou.

Foi quando Diego começou a ter uma crise de riso.

- Eu acho muito bonitinho você brava, explicou, em meio a risadas.

Com a volta do paredão, Diogo e Vilma conversaram e alinharam a visão de jogo deles.

- Estou feliz, mas estou indo no meu limite. Eu estou vendo onde dá para chegar, onde dá para falar... Eu tenho a minha hora, eu tenho o meu momento, disse a mãe.

Eles também analisaram a posição dos outros brothers com a volta deles.

- Os irmãos também, a gente tem que ver direitinho porque tem uma variação, né, contou Diogo.

- Eu estou notando já, você viu que não procuram mais a gente?, analisou Vilma.

Líderes em paz

No novo Apê do Líder, Vinícius e Aline falaram sobre a sensação de eliminar a dupla que indicaram.

- Estou com o meu coração tranquilo, em paz. Deus sabe o que faz. A gente só falou o que está ao alcance da gente no jogo, e é ao que eu me apego. E a gente não é de levar para o coração, refletiu a sister.

- É o fim de todo mundo aqui: sair por aquela porta, lembrou Vinícius.