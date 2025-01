O SBT precisa, enfim, fazer um jornalismo de qualidade e competitivo

No jornalismo, o SBT sempre insistiu na irrelevância. Apenas em algumas raras e honrosas ocasiões, com Boris Casoy a primeira vez, e Ana Paula Padrão na última, tentou se posicionar à altura das principais concorrentes.

Veio a pandemia, como mais uma daquelas lições de sentir na pele, e foi aquele desastre na audiência e no comercial. A dor bateu forte na parte mais frágil do corpo, o bolso, com um prejuízo inevitável.

Pior é que nem isso serviu para ensinar alguma coisa. Tudo seguiu como sempre foi.

Houve um momento, e isso senti na pele, no início dos anos 2000, entre guerras, eleições, trocas de governos e outros acontecimentos do tipo, que eram só 12 pessoas na redação. Virando dia e noite.

O espaço à informação, em se tratando do SBT, muitas vezes ou ao longo dos tempos, se permitiu até a alguns deboches, com o ‘jornal das pernas’ ou a outras bizarrices como o Primeiro Impacto do seu começo.

Tentativas que, na maioria dessas ocasiões, ao se querer mascarar o medo ou não saber fazer, só vieram a causar enormes prejuízos.

É importante que a sua nova direção, e parece que felizmente há o desejo de ser assim, passe a considerar o jornalismo como peça vital da sua grade de programação, como deve ser de toda TV aberta que se preze.

E parece que esta, com todas as letras, foi a missão destinada ao novo diretor, Leandro Cipoloni. Botar o jornalismo em pé, mesmo com todos os custos e sacrifícios que uma empreitada dessas sempre acaba representando.

TV tudo





Um acontecimento Independentemente de ser o Trump, dos sentimentos diferentes que possam ter dele, mas o SBT entrar com um plantão durante a cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, já é um fato a ser destacado. Talvez não caibam nos dedos de uma mão quantas vezes isto aconteceu em sua existência. Projeto A direção da Band tem interesse em melhorar as instalações da rádio Bandeirantes, hoje ‘camuflada’ ou ‘escondida’ na redação de jornalismo da Band TV e junto de produções, como: Bora Brasil, Jornal da Band, Jornal da Noite e Brasil Urgente. Vale lembrar que as outras duas rádios do mesmo grupo, a BandNews FM e a Band FM, contam com redações próprias, estúdios, instalações adequadas, confortáveis e modernas. Está no papel A ideia, que já tem até projeto desenhado, é de uma grande reforma em todo o 2º andar e com isso possibilitar a volta da rádio Bandeirantes para aquele local. Enfim, readquirir um espaço próprio para sua redação, estúdios, sala de reunião, central técnica, switcher, além do estúdio principal, claro, que seria completamente reformado, já que das últimas vezes só recebeu um ‘tapa’. Importante isso A torcida dos funcionários é para que a rádio Bandeirantes volte a ter uma redação adequada, independente e num ambiente próprio e adequado para se trabalhar. E também iniciar um trabalho de reerguimento do seu conteúdo. Que volte a ter a relevância como principal marca, como foi em outros tempos. Direitos esportivos Toda mudança gera alguns inconvenientes. Antes se reclamava do monopólio da Globo no campo esportivo, que era tudo dela, tanta coisa, que muitas nem iam ao ar. Hoje está mais distribuído, por meio de disputas livres e em iguais condições para todos. Aliás, como tem e como deve ser. Só um porém Também passa a haver, por parte desses meios, absoluta necessidade de saberem oferecer um bom trato a essas propriedades. E isto em todos os aspectos, inclusive dando mais a conhecer dias e horários de suas transmissões, assim como tornar possível a possibilidade de todos assistirem. Problema sério Hoje, para assistir futebol como sempre aconteceu na televisão, é preciso pagar. Fazer assinaturas. E muitas vezes levando ao uso de aplicativos com restrições ou dificuldades para acesso na TV – ou só fabricadas a partir de determinado ano. Nada sensato e que nem condiz com a nossa realidade. Outra estreia Nesta quarta-feira tem mais uma estreia da Eliana, em seis meses, após ser contratada pelo Grupo Globo. A (quinta) até agora. Depois de Saia Justa, Vem que Tem e The Masked Singer Brasil, especial no fim do ano e a nova temporada do programa, hoje é a vez do Casa de Verão. Muito no clima, ela recebe convidados e troca experiências no cenário paradisíaco de Angra. Remodelado O Pânico inicia, na próxima segunda-feira, uma nova temporada na TV Jovem Pan. E volta das férias com mudanças no cenário, no pacote gráfico e nas vinhetas.

Bate-Rebate - A Globo marcou para 9 de fevereiro, após o BBB, a exibição dos melhores momentos do festival Universo Spanta. - Com musicais de Bell Marques, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Simone Mendes e Bello. - Chegaram ao fim as gravações da sexta temporada da série Impuros, agora no Disney+... - Lorena Comparato e Raphael Logam integram o seu elenco. - Mel Lisboa foi indicada aos prêmios APCA, Shell e DID na categoria Melhor Atriz, pelo trabalho no musical da Rita Lee. - Trabalho que volta em cartaz no dia 31, no Teatro Porto, em São Paulo. - A gigante Banijay, dona da produtora A Fábrica, reduziu a quantidade de episódios do Vai que Cola à metade. - Para a temporada de 2025, serão apenas 20. C’est fini

Anna Rita Cerqueira não pôde entrar no BBB com Vitória Strada por causa da Record. Na TV, em breve, ela poderá ser vista nas temporadas finais de Reis e atua ao lado de Ricky Tavares, fazendo a ‘serva do doente’. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery