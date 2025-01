Cena de 'The Office' é comparada ao discurso de Elon Musk em comício de Trump

O bilionário sul-africano Elon Musk está sendo bastante criticado por seu discurso em um comício de Donald Trump, realizado nesta segunda-feira, 20, em Washington. Celebrando a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o dono do X, da Tesla e da SpaceX fez uma fala enérgica, mas um dos seus gestos chamou atenção do público: uma movimentação de braço que lembra a saudação nazista popularizada por Adolf Hitler.

Enquanto as redes sociais debatiam qual foi a intenção de Musk, os fãs da série norte-americana The Office relembraram uma cena do seriado que remete à situação: o discurso de Dwight Schrute após ganhar o prêmio de Melhor Vendedor do Ano da Dunder Mifflin, empresa de papel onde a trama do programa se passa.

No décimo sétimo episódio da segunda temporada, a série acompanha o evento de premiação. Quando Dwight é anunciado como o grande vencedor da noite, o personagem interpretado por Rainn Wilson sobe ao palanque e começa a discursar para as pessoas presentes. O que ele não sabia, no entanto, era que suas falas foram baseadas em um discurso do ditador italiano Benito Mussolini.

Jim Halpert (John Krasinski), rival de Dwight na série, pregou uma peça no colega de trabalho e sugeriu as falas fascistas para o discurso. O que ele não esperava, no entanto, era que a apresentação de Dwight fosse fazer sucesso com o público do evento, levando o vendedor a ser aplaudido efusivamente ao final do seu agradecimento.

Ao longo do discurso, Dwight repete gestos que se assemelham à saudação de Hitler e dos nazistas. A comparação com Musk, então, se tornou piada nas redes sociais. Durante sua fala, o bilionário também gesticulou bastante. Nos últimos anos, Musk tem se posicionado a favor da extrema-direita mundial.

Além do apoio a Trump, o empresário também declarou apoio ao partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD), que reúne elementos neonazistas e já foi investigado pelo governo local por associação ao nazismo e por representar um risco à democracia alemã.