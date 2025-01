Belo reage ao comentário de Maike sobre namorar Giovanna: Vamos ver, vamos ver

Belo está de olho no que está rolando no BBB25! Recentemente, Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, contou a Maike que o cantor é como se fosse seu pai. Lerdo, mas nem tanto, o brother já ficou de olho e chamou a voz de Reiventar de sogro.

Em seus Stories, Belo repostou o vídeo e ainda escreveu:

Vamos ver, vamos ver.

Logo depois, ele ainda brincou:

Ele tá querendo um derê.

Durante a conversa com Maike, Giovanna contou que não é muito próxima de seu pai biológico.

- Meu pai de sangue, eu não tenho muito contato com ele. Quando vim morar no Rio, com 10 anos, ele veio, acho que três vezes só para me ver, e o Belo ficou sendo meu pai.

Logo em seguida, Maike respondeu:

- Belo que é seu pai? Então meu sogro vai ser o Belo? Sou apaixonado pelo Belo, hein.

Será que vai rolar?