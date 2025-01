Neymar Jr. ensina novo truque para Mavie e vídeo encanta web

Tradição de pai para filha! Neymar Jr. encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo em que ensina Mavie a a chuchar o pão no molho enquanto come. O registro foi compartilhado na última segunda-feira, dia 20, nos Stories do Instagram de Bruna Biancardi, que está grávida de sua segunda filha com o jogador de futebol.

O registro foi gravado durante a festa de aniversário de Telma, mãe da influenciadora. Nele, a primogênita do casal surge segurando um pedaço de pão e o papai diz:

- Molha o pãozinho e come.

Após ver que a pequena decidiu pegar mais molho antes de levar até a boca, Neymar a parabeniza:

- Mais? Muito bem, meu amor!

Mavie prova seu pãozinho e ainda bate palmas ao ouvir as palavras do pai.