Lateral Alemão é novidade do Santo André na sequência da A-2

Ainda em busca da primeira vitória na Série A-2 do Paulista, o Santo André anunciou a chegada do lateral-direito Alemão, 34 anos. Natural de Taboão da Serra, ele traz na bagagem carreira consolidada no futebol brasileiro, com passagens por clubes de tradição, como Botafogo-RJ, Inter-RS, Paraná e Figueirense-SC.

Alemão iniciou a trajetória profissional em Taboão da Serra e, desde então, acumulou experiências importantes em diferentes competições nacionais. Recentemente, o lateral integrou o grupo do Maringá, que conquistou o acesso à Série C do Brasileiro, marco na história do clube paranaense.

Alemão chega ao Santo André para somar qualidade ao elenco e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos na temporada, com destaque ao acesso à elite do Estadual de 2026. “Estou muito feliz em vestir a camisa do Santo André, um clube de tradição e história. Vou dar o meu máximo para contribuir dentro e fora de campo”, declarou o jogador.

O Ramalhão volta a campo amanhã (15h), novamente no Estádio Bruno Daniel, contra o Taubaté. O Santo André é o 13º colocado, com um ponto – o XV de Piracicaba lidera, com seis. Já o visitante não tem muito a comemorar. Ocupa a 16ª e última posição, com zero ponto, após duas derrotas seguidas – 2 a 1 frente à Portuguesa Santista, na estreia, e 3 a 0 diante do São José, no último domingo.