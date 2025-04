Liverpool perde para o Fulham e vê cair uma invencibilidade de 26 partidas no Campeonato Inglês

O Liverpool entrou em campo, neste domingo, com a possibilidade de abrir 14 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês e colocar uma mão na taça, mas começou mal o duelo em Londres, sofreu a virada ainda no primeiro tempo e saiu derrotado por 3 a 2 diante do Fulham, no estádio Craven Cottage, pela 31ª rodada.

A derrota encerrou uma invencibilidade de 26 partidas da equipe vermelha no Campeonato Inglês. A única derrota do Liverpool nesta edição do Inglês havia sido em 14 de setembro de 2024, diante do Nottingham Forest, ainda no início do primeiro turno. Desde então, o líder acumulou 19 vitórias e 7 empates na competição.

Apesar do mau resultado em uma rodada ruim para os clubes que ocupam as primeiras posições, a equipe do técnico Arne Slot manteve a considerável vantagem na ponta sobre o vice-líder Arsenal - 73 a 62 pontos - restando apenas sete rodadas para o encerramento do campeonato nacional. O Fulham, por sua vez, chegou aos 48 pontos, em oitavo lugar.

O primeiro tempo foi intenso e com amplo domínio dos anfitriões. Com presença constante no campo ofensivo, a equipe comandada por Marco Silva acuou os líderes e aproveitava as saídas erradas para levar perigo ao gol de Kelleher. Apesar da pressão do time da casa, o Liverpool saiu na frente em jogada individual de Mac Allister, que arriscou de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Leno.

Mesmo em desvantagem, o time da casa manteve a tranquilidade e o controle da partida, explorando os lados do campo e as falhas defensivas dos visitantes. Foi assim que, aos 22 minutos, o brasileiro Andreas Pereira foi acionado na direita e cruzou na área para Sessegnon empatar, após Curtis Jones cortar mal a bola.

Aos 31 minutos, o Fulham conseguiu a merecida virada em outra bobeada da defesa. Robertson saiu jogando errado próximo à área, Iwobi recuperou a bola, avançou e finalizou da esquerda. A redonda ainda desviou no azarado Robertson e enganou Kelleher: 2 a 1. Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, Andreas Pereira cobrou o escanteio da direita, a bola subiu após a defesa tentar afastar e sobrou para outro brasileiro, Rodrigo Muniz, tirá-la do alcance de Van Dick e chutar na saída de Kelleher para anotar o terceiro.

O Liverpool voltou do intervalo disposto a buscar pelo menos o empate. Logo aos 2 minutos, Diogo Jota recebeu o passe de Salah e, cara a cara com Leno, chutou em cima do goleiro. Na sequência, Robertson arriscou de longe e isolou a bola pela linha de fundo. Aos 19, o artilheiro Salah, apagado até então, recebeu o cruzamento de Luis Díaz e também mandou por cima.

Após muita insistência, as substituições promovidas por Slot funcionaram e o Liverpool conseguiu diminuir. Aos 26 minutos, em jogada de dois atletas que saíram do banco, Bradley acionou Luis Díaz, que, perto da marca do pênalti, tocou na saída de Leno para colocar os visitantes de volta na partida.

Se os titulares não apresentavam a melhor performance, os reservas do Liverpool se mostraram dispostos a buscar um resultado melhor. Elliott, que havia entrado no lugar de um inoperante Szoboszlai, carimbou o travessão aos 34 minutos. O Fulham se fechou atrás para segurar o resultado e se aproximou do gol uma única vez, já aos 42 minutos, em tiro de Reed de fora da área, defendido por Kelleher. Nos acréscimos, o goleiro Leno assegurou o triunfo dos mandantes com importantes defesas em investidas de Chiesa e Elliott.

OUTROS JOGOS

Em busca de vaga nas competições europeias na próxima temporada, o Chelsea visitou o Brentford, no Gtech Community Stadium, na região oeste de Londres, e não saiu do 0 a 0. O resultado levou os visitantes aos 53 pontos, mas o time do técnico Enzo Maresca pode perder a quarta posição para o Manchester City, que ainda não jogou na rodada. Os anfitriões somam 42, no meio da tabela.

Em uma partida aberta e equilibrada, as duas equipes buscaram o gol durante os 90 minutos, mas concluíram mal a gol. No primeiro tempo, Wissa, Mbeumo e Damsgaard tiveram boas chances para os anfitriões e o conjunto azul respondeu com Nkunku, Adarabioyo e Madueke, mas ninguém conseguiu acertar o alvo.

Na etapa complementar, o Chelsea começou melhor, mas logo o Brentford equilibrou a partida. Apesar do alto número de chances criadas dos dois lados, quando a bola não saía pela linha de fundo, os goleiros Flekken e Robert Sánchez evitaram que suas metas fossem vazadas e garantiram o marcador zerado.

Em outra partida realizada na manhã deste domingo, o Tottenham não encontrou dificuldades para derrotar o lanterna Southampton por 3 a 1, no Tottenham Hotspur Stadium. Johnson abriu o placar logo aos 12 minutos, aproveitando cruzamento de Spence, e ampliou aos 41, após pegar a sobra na área. Na etapa final, Mateus Fernandes descontou e Tel deu números finais ao jogo. O resultado levou os londrinos a 37 pontos, ainda na parte de baixo da tabela. O Southampton soma 10.