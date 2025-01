Taka critica falta de IML e posto do INSS em Diadema

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), criticou a inexistência de IML (Instituto Médico Legal) e de um posto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na cidade. Segundo o emedebista, a precariedade dos serviços públicos oferecidos à população reflete a indiferença das gestões anteriores para com as necessidades básicas da população.

“A ausência de instituições vitais como o INSS e outras ferramentas do Estado impossibilita o acesso da população a direitos fundamentais. É frustrante perceber que, enquanto outras cidades avançam na prestação de serviços essenciais, Diadema vive uma realidade de abandono”, destacou.

Em 2020, a unidade da Previdência que funcionava na Avenida Antonio Piranga foi fechada devido ao término de convênio. A gestão José de Filippi Junior (PT) anunciou, em julho de 2024, que um novo posto do INSS entraria em funcionamento no primeiro semestre deste ano.

O IML de Diadema foi fechado pelo governo do Estado em 2021, devido à situação precária das instalações. O serviço foi transferido para São Bernardo. Em dezembro de 2023, o posto foi reaberto em horário especial apenas para exames de corpo de delito. Já o serviço de necropsia não é realizado na cidade, exigindo que os corpos sejam transportados para exame necroscópico no Posto de São Bernardo.

“Sem um local apropriado para a realização de autópsias e investigações, os atrasos em processos judiciais se tornam frequentes, prejudicando a elucidação de crimes. Além disso, a identificação de corpos se torna uma tarefa extremamente difícil, criando angústia nas famílias que buscam por respostas diante de situações trágicas. Essa falta de infraestrutura compromete não apenas a Justiça, como também a dignidade de vidas que foram perdidas”, pontuou.