Assistência social de Rio Grande prioriza fortalecimento de vínculos familiares

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), demostrou ao longo de sua campanha ao Executivo que prioriza os laços familiares. Por considerar a família como base da sociedade, programas e ações que promovam o fortalecimento desses laços constam no plano de governo, com destaque para a mudança de nome da pasta de Assistência Social, Cidadania e Inclusão Social para Secretaria da Família e Desenvolvimento Social.

À frente da secretsria, Elza dos Anjos Iwasaki afirmou que o principal objetivo do governo é garantir os direitos à proteção aos cidadãos. Entretanto, como o baixo orçamento impacta os grandes projetos, inicialmente a prefeitura está dando continuidade a programas de fortalecimento de vínculos e atualizando cadastramento no SUAS (Sistema Único de Assistência Social).

“Neste primeiro momento estamos fazendo ações que não onerem os cofres. Estamos estruturando o Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos. O prefeito realmente quer trazer novos projetos e também dar olhar diferenciado às famílias. Por isso, um dos objetivos é priorizar a implementação de programas específicos para desenvolvimento dos laços familiares. Também estamos fazendo as atualizações cadastrais nos sistemas do SUAS, que são instrumentos importantíssimos para obter recursos financeiros e assim darmos continuidade às ações das políticas da assistência social na cidade”, pontuou.

Dentro dos programas que serão intensificados, segundo a secretária, estão o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), ofertado no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), e o PAEFI (Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou que tiveram direitos violados. Esse serviço está disponível no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Outra questão que o governo Akira está se debruçando é a equipe técnica do setor, que está com número aquém do necessário. “(Os servidores) estavam fazendo as ações, mas muitas vezes não tinham os equipamentos necessários e estavam sem coordenação. Com uma equipe reduzida todos estão sobrecarregados. Então, estamos agora com olhar mais carinhoso para com a equipe. Estamos conversando, buscando formas de mitigar todas as vulnerabilidades do município, mas também a vulnerabilidade dos próprios dos colaboradores”, destacou.

VULNERABILIDADE

Segundo Elza, as famílias em situação de vulnerabilidade da cidade estão carentes em vários sentidos, da saúde à capacitação. Em relação à qualificação, a secretária destacou que vai buscar parceria do SENAI, que tem um programa comunitário de formação profissional. Quanto à saúde, em especial a mental, a pasta pretende intensificar as palestras sobre prevenção.

Para facilitar o acesso da população aos serviços do CRAS - possibilita cadastramento em benefícios e projetos de assistência social, bem como a retirada de documentos -, está dentro dos planos de governo implementar um serviço itinerante. “Já está no nosso plano de 100 dias. Estamos em conversa com técnicos, porque é uma demanda que depende de local para a montagem. Depende de wi-fi. Estamos estruturando, para poder oferecer mais esse atendimento à população”, destacou.

Elza afirmou ainda que se comprometeu com o prefeito em garantir que as políticas sociais sejam efetivas no município. Porém, afirmou que agora a secretaria está reorganizando e reordenando vários serviços. “Peço um pouco de paciência. A equipe toda está trabalhando e abraçando a causa. Temos como princípio não ficar indo atrás para saber como era feito ou deixou de ser feito pela gestão anterior. O importante é o que vamos fazer agora”, pontuou.