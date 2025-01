São Bernardo anuncia pacote de ações para início do ano letivo

São Bernardo se prepara para o início do ano letivo, marcado para 6 de fevereiro, com uma série de medidas e investimentos destinados a fortalecer a educação pública local. A cidade, que receberá ao menos 71 mil alunos em suas unidades escolares – as matrículas seguem abertas –, anunciou a conclusão dos preparativos necessários para garantir que o retorno às aulas ocorra de forma organizada e eficiente. Entre as iniciativas, destacam-se a entrega de kits escolares e uniformes completos, a capacitação de profissionais da educação e melhorias na infraestrutura dos colégios.

Segundo a administração municipal, todas as escolas estão devidamente preparadas para acolher os estudantes. Além dos materiais pedagógicos regulares, um novo kit destinado à capacitação dos educadores será distribuído, resultado de uma parceria com o governo do Estado de São Paulo. Esse material, fornecido sem custo para o município, integra o plano de formação continuada dos profissionais da rede e trará informações pedagógicas aos docentes e profissionais da área.

“Reforço aqui o nosso compromisso com os profissionais da educação, que são a base do nosso trabalho. Durante a campanha, enfatizei a importância de investir nos profissionais, e reafirmo esse compromisso. São eles que estão diariamente em contato com nossas crianças, na sala de aula, fazendo a diferença na formação de cada aluno”, disse o prefeito Marcelo Lima (Podemos). “Nossa equipe tem como orientação de governo valorizar os educadores, tanto em termos de condições de trabalho quanto de remuneração, para que possam desempenhar suas funções com excelência e transformar a educação da nossa cidade.”

A preparação para o ano letivo inclui uma agenda de atividades específicas. No dia 30 de janeiro, gestores das escolas participarão de um seminário de integração no Cenforpe (Centro de Formação de Profissionais da Educação) Ruth Cardoso, liderado pelo secretário de Educação, Júlio César da Costa. O encontro será uma oportunidade para alinhar metas e esclarecer dúvidas. Em 3 de fevereiro, os professores retornarão às escolas para realizar o planejamento pedagógico, enquanto no dia 5 de fevereiro ocorrerá uma reunião geral com pais e responsáveis, ocasião em que serão entregues os uniformes escolares.

O município destacou os esforços financeiros para garantir que os estudantes tenham acesso a materiais e uniformes de qualidade. Foram investidos R$ 32 milhões na aquisição de 72.639 peças de uniformes, incluindo jaquetas, camisetas de manga curta e longa, bermudas, calças, meias e mochilas. Já os materiais escolares demandaram R$ 79,9 milhões. Todo o processo de aquisição foi concluído nas primeiras semanas de janeiro, assegurando a entrega antes do início das aulas.

Além disso, a gestão anunciou a convocação de 66 novos profissionais de educação, fruto da prorrogação de um concurso público que segue aberto. Entre os convocados estão 16 diretores de escola, 16 coordenadores pedagógicos, 25 professores de educação física e docentes do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) nas áreas de ciências, história, matemática e língua portuguesa. Segundo a administração, a medida visa preencher todas as vagas necessárias para garantir o pleno funcionamento das escolas. Outras convocações poderão ocorrer ao longo do ano, conforme a demanda.

EMEB CELSO DANIEL

A infraestrutura também recebeu atenção especial. A EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Celso Augusto Daniel, local onde o prefeito anunciou as novidades, passa por reforma, e estará pronta para receber os alunos no dia 6 de fevereiro. Segundo o Paço, as obras foram intensificadas, com equipes trabalhando até durante a noite para concluir os serviços a tempo. O local, que ficou pronto em 2012 e contou com investimento de R$ 26,8 milhões, pegou fogo em 2015 e nunca mais voltou a funcionar.

“Infelizmente, essa unidade não foi entregue finalizada, e isso é algo evidente para todos que visitam o local. Ainda há profissionais trabalhando na obra até hoje, porque foi feita uma entrega apenas com um ‘recebimento provisório’. No nosso governo, eu jamais entregarei qualquer tipo de obra, especialmente na área de educação, de forma provisória”, afirmou o chefe do Executivo. “Unidades educacionais só serão entregues com a certificação e a certidão de conclusão da obra. Essa questão de entrega provisória não existe no nosso modelo de gestão.”