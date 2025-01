Diogo Nogueira fala sobre novo programa de culinária e revela como foi o primeiro encontro com Paolla Oliveira

Nesta segunda-feira, dia 20, Diogo Nogueira começa uma nova fase na carreira: o sambista comandará um programa de culinária no GNT. Diogo na Cozinha, que estreia às 21h, promete mostrar que ele entende não só de música, mas também de culinária, apresentando a atração diretamente do fogão de sua casa.

Diogo revela que a primeira receita que fará no episódio de estreia do programa será simples, mas bastante saborosa: massa com limão siciliano, aspargos e queijo parmesão.

- É uma receita simples de fazer, mas deliciosa, que a Paolla ama.

O famoso também afirmou que, além desse prato, fez mais um que foi justamente o primeiro que cozinhou para a atriz Paolla Oliveira, sua namorada desde 2021 e que estará ao lado dele no piloto da atração:

- Nesse dia eu fiz dois pratos, essa massa e outra, que é o molho de camarão, que na verdade foi o primeiro prato que eu fiz pra ela no nosso primeiro encontro. Então esses pratos são bem comuns de fazer e são bem especiais de fazer.

Diogo também conta que, ao todo, foram cinco dias de gravações em sua casa e que para isso acontecer foi necessário administrar a estrutura e o funcionamento da residência para que eles pudessem criar um set e receber os convidados:

- Eu gosto de receber os amigos e as pessoas, ainda mais recebendo artistas como o Criolo, como Jorge Vercilo, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Milton de Holanda e Bochecha. Era uma oportunidade que, às vezes, a gente não tem por conta da nossa agenda.

Apega aos amigos, ele ainda diz que comandar esse programa é uma oportunidade de estar ao lado de pessoas de quem ele é fã:

- É difícil a gente ter encontros e momentos de folga. Quando a gente tem, eu quero estar em casa com a família, com os meus conhecidos, os meus amigos, fazendo comida, batendo papo, falando da vida, dando gargalhada, sabe? Daquele jeito bem solto, à vontade. Então, para mim, era uma oportunidade de estar com essas pessoas que eu sou fã, admiro, como pessoas, como artistas. E foi uma oportunidade de estar mais próximo deles e viver esses momentos que eu vivo com a minha família e com os meus amigos.