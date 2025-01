Trump: Era dourada da América começa agora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se comprometeu a assegurar a paz no mundo, além de ampliar a riqueza e o território americanos. "A era dourada da América começa agora", disse, logo no início do discurso de posse durante cerimônia no Capitólio, em Washington D.C.

O republicano disse que seu "legado mais orgulhoso" será o "fomentador da paz". Ele lembrou que reféns do Hamas estão voltando para casa em Israel. "Nosso país florescerá e será respeitado no mundo", destacou ele, que acrescentou que o país será "próspero e forte".

Trump acrescentou que os EUA serão "mais forte e excepcionais que nunca" e que trabalhará para trazer a segurança de volta "em cada dia do nosso governo patriota". "Vou colocar a América em 1º lugar", destacou.

Trump ressaltou que 20 de janeiro de 2025 ficará conhecido como "O dia da Libertação". Segundo ele, a lei e a ordem serão restauradas nas cidades americanos e haverá "união nacional". De acordo com Trump, a política oficial do govenro passa a ser de que há apenas dois gêneros - masculino e feminino. "Estamos à beira dos melhores 4 anos da história", garantiu.

Trump prometeu recontratar militares que foram demitidos por conta da obrigatoriedade de vacinas e disse que pretende enviar astronautas americanos a Marte. Ele acrescentou que a Justiça livre será retomada e disse que acabará com a censura para garantir a liberdade de expressão. "Não há nada que não possamos fazer, nem sonho que não possamos alcanaçar", pontuou. "Nosso país está sofrendo muito, mas vamos fazÊ-lo grande outra vez".

Trump chamou atenção para a vitória nos sete Estados-pêndulos nas eleições de 2024 e também no voto popular. Segundo ele, o sistema de saúde não está pronto para emergências.