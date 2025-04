Japão tem alerta para risco de megaterremoto com previsão de 300 mil mortes

O Japão está se preparando para um cenário desolador: um megaterremoto de magnitude 8 a 9, com possibilidade de causar até 300 mil mortes e prejuízos econômicos na casa de trilhões de dólares. Um novo relatório governamental, divulgado nessa segunda-feira (31), detalha os possíveis impactos de um evento sísmico devastador que pode ocorrer a qualquer momento na região costeira do Pacífico.

De acordo com os dados mais recentes, as estimativas econômicas apontam que o Japão poderia sofrer uma perda de até 1,81 trilhão de dólares caso o megaterremoto se concretize. Isso representaria quase metade do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O impacto econômico seria ainda maior do que as previsões anteriores, que calculavam um prejuízo de 1,63 trilhão de dólares.





Esses números refletem não apenas os danos diretos aos bens e à infraestrutura, mas também os efeitos colaterais de um possível tsunami devastador e o colapso de grandes centros urbanos. O governo japonês estima que, em um cenário de magnitude máxima, cerca de 298 mil pessoas poderiam perder a vida, com as áreas mais afetadas sendo principalmente aquelas próximas ao epicentro do terremoto.





O Japão ocupa uma posição geológica vulnerável, localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica. A probabilidade de um terremoto de grande magnitude, especificamente na zona submersa do Trincheira Nankai, é de aproximadamente 80%. Esta região, que se estende ao longo da costa sudoeste do país por cerca de 900 km, é conhecida pela interação das placas tectônicas de Filipinas e Eurásia.





O novo estudo do governo leva em consideração a expansão das áreas vulneráveis, levando em conta dados atualizados sobre o solo e as pressões geológicas que podem intensificar as inundações e danos em terra firme. O impacto seria mais severo se o terremoto ocorrer à noite, durante o inverno, quando o colapso de edifícios poderia ser ainda mais catastrófico.

A recente atualização de alertas sobre o risco de um megaterremoto no Japão segue uma série de tremores menores, incluindo um sismo de magnitude 7,1 ocorrido no ano passado, que despertou preocupações sobre a estabilidade da região. Em 2011, um terremoto de magnitude 9, seguido por um tsunami devastador, já havia provocado uma tragédia com mais de 15 mil mortos e o colapso da usina nuclear de Fukushima, deixando um impacto duradouro no país.





A previsão de um novo evento sísmico catastrófico ressalta a importância da preparação do Japão, que investe pesadamente em infraestrutura resistente a terremotos e estratégias de evacuação. A população e as autoridades estão em constante alerta, cientes de que o próximo grande tremor pode ser inevitável.