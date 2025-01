Internada, Preta Gil se declara para filho em aniversário: 'Muito grata'

Preta Gil continua internada, enquanto se recupera da cirurgia para retirada de tumores, mas, nem por isso, deixou de homenagear seu filho Francisco Gil em seu aniversário. Nesta segunda-feira (20), o artista, que é fruto do casamento da cantora com Otávio Muller, completa 30 anos de idade.

Ao compartilhar uma série de cliques ao lado do filho, Preta escreveu: "Hoje, o meu maior parceiro de vida completa 30 anos! Parece que foi ontem que ele nascia, às 10h45 da manhã, no Rio de Janeiro! Sou muito grata por ter vindo a esse mundo como sua mãe e de aprender tanto com você, meu filho! Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais! Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor."

Gil está internada desde dezembro de 2024 no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela passou por uma cirurgia de 21 horas para retirada de tumores. Desde 2023, a cantora luta contra um câncer no intestino.