Filho de Preta Gil mostra mãe caminhando no hospital em luta contra câncer

Neste sábado (11), Francisco Gil usou suas redes sociais para compartilhar um momento especial de sua mãe, a cantora Preta Gil, que segue se recuperando da cirurgia que realizou no último dia 19 de dezembro.

Através dos stories, Francisco mostrou a mãe andando pelos corredores do hospital ao lado de enfermeiras e de uma amiga. Na imagem, Preta está usando uma camisola e com o acesso no braço para receber medicamentos. "No rolezinho dela de bonde", escreveu ele na imagem.

Na última sexta-feira (10), Preta gravou um vídeo falando pela primeira vez: "Estou aqui, no hospital, me recuperando da cirurgia. Foi uma cirurgia muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil. Eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando o meu máximo para ficar bem."