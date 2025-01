Roberta Miranda alfineta Jão por pausa na carreira: Não estão aguentando o tranco

Eita! Na noite do último domingo, dia 19, durante o programa Fantástico, o cantor Jão anunciou que fará uma pausa em sua carreira. Após um ano de shows com a Superturnê, cantor diz que agora sente vontade de ficar em casa descansando e não data prevista para voltar.

- Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, assim, virar um... curtir, eu quero curtir as coisas, sabe? Não programei, assim, ah, vou voltar tal dia. Mas eu também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas, contou Jão durante programa.

Quem não concordou muito foi a cantora Roberta Miranda, que criticou escolha do cantor. Nos comentários da publicação do colunista Leo Dias, a cantora escreveu:

Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão... apertou, explode! Uma pena ver tantos com tanta pouca idade querendo ficar longe dos seus palcos. Há exatos 40 anos não tinha o luxo que hoje tem. Não havia investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca. Som, então, nem se fala. O que restava era talento, gogó, raça e amor à arte, iniciou em seu texto.

Bora fazer o que fiz, meninada! Trinta shows em um mês, por 12 anos consecutivos, e cinco shows em um dia! Até hoje a minha entrega é com excelência e paixão. Digo tudo isto porque percebo que hoje os artistas novinhos estão adoecendo. Ah, se eles soubessem que quando comecei, há 40 anos, não tinha sequer investidores, conforto. Mas, enfim, descansem mesmo. O tempo voa, finalizou.