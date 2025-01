Primeiro paredão, afastamento de Vitória Strada e elogios à Gracyanne Barbosa... Veja tudo que rolou na madrugada do BBB25

Mais uma semana iniciando e desta vez com o primeiro paredão da edição do BBB25 formado! Após a votação, a madrugada desta segunda-feira, dia 20, foi repleta de conversas e desabafos na casa.

Logo após o ao vivo, Camilla, Thamiris, Vitória Strada e Mateus foram conversar no Quarto Nordeste e a dupla de irmãs alertou os amigos sobre os desentendimentos constantes entre eles e a reação dos dois após vencerem a Prova Bate e Volta e escaparem do paredão.

- Eu fiquei desesperada, porque vocês estão muito felizes, só que vocês não os respeitaram, afirmou Camilla.

- Eu estou muito nervosa, como qualquer um estaria. E eu tenho um problema que, às vezes, eu dou risada quando estou nervosa, explicou Vitória.

Nesse momento, ela foi interrompida por Mateus e gritou:

- Deixa eu falar! Estou nervosa e você não me deixa falar nunca!

Em outro momento, Camilla e Thamiris conversaram sobre Vitória e como não gostaram da reação da atriz.

- Eu, particularmente, não gostei do que a Vitória fez na sala. Já falei com ela várias vezes. Acho a Vitória muito soberba quando ela faz isso, comentou Camilla.

- A Vitória, quando ela quer uma parada, ela meio que bota o dela em primeiro lugar. E ela vai acabar prejudicando o Mateus se ela fizer isso, concordou Thamiris.

Estratégia de Gracyanne

Em uma conversa no quarto, Edilberto, Raissa, Maike, Gabriel e João Pedro opinaram sobre as movimentações de Gracyanne Barbosa no jogo.

- Vou te falar, inteligente para c****e. E é para o lado bom. Ela me surpreendeu de uma forma, disse Edilberto.

O palhaço ainda disse que ela é muito boa e passa conforto, dá abertura para se abrirem com ela.

- Pelo que passaram, ela está torcendo muito para a gente ficar, disse.