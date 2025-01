Tigre bate o Bragantino em casa e lidera Grupo D

Em um jogo de grande movimentação no primeiro tempo, o São Bernardo FC venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2, ontem, pela segunda rodada do Paulistão, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. Fabrício Daniel foi o grande destaque do time do Grande ABC, com dois gols.

Com o resultado, o time do técnico Ricardo Catalá tem 100% de aproveitamento, já que vinha de vitória na estreia diante do Água Santa, e lidera o Grupo D, com seis pontos. O Bragantino segue sem pontuar, depois de perder também na estreia, para o Corinthians.

Apesar do bom jogo do time mandante, quem abriu o placar foi o Bragantino, aos 21 minutos. Henry Mosquera cruzou da direita e encontrou Vinicinho para completar. O empate veio aos 33 minutos, quando Fabrício Daniel arriscou de fora da área e acertou o canto. Aos 41, o Bragantino voltou à frente com gol praticamente igual ao primeiro, Mosquera cruzou para Vinicinho. O árbitro marcou um pênalti após revisão no VAR e Léo Jabá converteu aos 49 minutos.

Na etapa final, aos sete minutos, Fabrício Daniel marcou seu segundo gol e deixou o São Bernardo na frente do placar: 3 a 2. Ele recebeu na entrada da área e chutou forte e rasteiro para vencer o goleiro.

Na próxima rodada, o Tigre recebe o Mirassol na quinta-feira (23), às 18h30, novamente no Primeiro de Maio.