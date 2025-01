Na China, PBoC mantém principais taxas de juros estáveis

A China manteve as principais taxas de juros de referência estáveis, informou o banco central do país (PBoC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 20, (pelo horário local, final da noite de domingo pelo horário de Brasília). A taxa de empréstimo primário (LPR) de um ano permaneceu em 3,1%, enquanto a taxa de cinco anos ficou em 3,6%.

A decisão marca três meses consecutivos de taxas inalteradas depois que Pequim aliviou a política monetária em outubro para impulsionar a demanda doméstica.

O anúncio sobre as taxas de referência para a maioria dos empréstimos corporativos e domésticos vem em meio a promessas repetidas de intensificação do apoio monetário para a economia neste ano. A incerteza antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a volatilidade no yuan e nos títulos do governo chinês podem ter influenciado na decisão.

Líderes chineses prometeram em dezembro mudar a política monetária para uma postura "moderadamente frouxa", afastando-se de uma abordagem "prudente" para enfrentar os crescentes desafios na segunda maior economia do mundo. Muitos economistas esperam mais cortes nas taxas básicas em 2025, bem como reduções nas taxas de reservas obrigatórias para os credores. Fonte: Dow Jones Newswires.