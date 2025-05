China destaca 'vitalidade do consumo' com alta de 6,4% das viagens em feriado de 1º de maio

A China divulgou que foram registradas 314 milhões de viagens domésticas no período do feriado, entre os dias 1º a 5 de maio, um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior, enquanto os gastos turísticos atingiram 180,3 bilhões de yuans (cerca de US$ 25 bilhões), alta de 8% na comparação anual. Para o governo, os dados reforçam a "vitalidade sustentada do consumo" no país.

O comunicado oficial descreve o período como um dos "mais movimentados do ano" para o setor de turismo e transporte.

Segundo as autoridades, esse cenário reflete "o forte retorno do entusiasmo dos consumidores". O governo chinês destacou iniciativas para dinamizar a economia noturna, como os "shows de luzes e concertos ao ar livre", que incentivaram o público a "permanecer mais tempo e gastar mais".

Dados do Ministério da Cultura e Turismo mostram que zonas noturnas de cultura e turismo receberam 76 milhões de visitas, um aumento de 5,2% em relação a 2024.

O governo também enfatizou o uso de inovações tecnológicas para melhorar a experiência dos viajantes, com sistemas de IA ajudando turistas a evitar aglomerações analisando dados em tempo real, por exemplo.

O país comemorou ainda a retomada do fluxo internacional, com 10,9 milhões de entradas e saídas de cidadãos chineses e estrangeiros durante o feriado - média de 2,18 milhões por dia, alta de 28,7% ante 2024.

O interesse de visitantes de Mianmar, Coreia do Sul, Malásia, Austrália e Reino Unido foi destacado, assim como o impacto das políticas de isenção de vistos, que permitiram a entrada de 380 mil estrangeiros (aumento de 72,7%).

Entre as medidas para atrair turistas, a China ampliou a permissão de permanência e viagens internas com procedimentos simplificados, além de oferecer reembolso instantâneo de impostos para estrangeiros. Os números "demonstram a solidez do mercado interno" e o "potencial contínuo" do setor de turismo como motor econômico, segundo o comunicado.