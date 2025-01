Trump diz que planeja dar mais tempo para o TikTok encontrar um comprador

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (19), que planeja emitir uma ordem executiva que daria à empresa controladora do TikTok, baseada na China, mais tempo para encontrar um comprador aprovado antes que a popular plataforma de compartilhamento de vídeos fique sujeita a uma proibição permanente nos EUA. Trump anunciou a decisão em uma postagem em sua conta no Truth Social.

Ele disse que sua ordem iria "estender o período antes que as proibições da lei entrem em vigor" e "confirmar que não haverá responsabilidade para qualquer empresa que ajudou a manter o TikTok ativo antes da minha ordem. Os americanos merecem ver nossa emocionante Posse na segunda-feira, bem como outros eventos e conversas," escreveu Trump.

A lei dá ao presidente em exercício a autoridade para conceder uma extensão de 90 dias se uma venda viável estiver em andamento. Embora os investidores tenham feito algumas ofertas, a ByteDance anteriormente disse que não venderia. Em sua postagem Trump disse que "gostaria que os Estados Unidos tivessem uma posição de 50% da propriedade em uma joint venture", mas não ficou claro se ele estava se referindo ao governo ou a uma empresa americana.

"Fazendo isso, nós salvamos o TikTok, mantemos nas mãos certas e permitimos que continue," escreveu Trump. "Sem a aprovação dos EUA, não há Tik Tok. Com nossa aprovação, vale centenas de bilhões de dólares - talvez trilhões."

A lei federal exigia que a ByteDance cortasse laços com a operação do TikTok nos EUA até domingo devido a preocupações de segurança nacional apresentadas pelas raízes chinesas do aplicativo. A lei foi aprovada com amplo apoio bipartidário em abril, e o presidente dos EUA, Joe Biden, a assinou rapidamente. O TikTok e a ByteDance questionaram a lei na justiça com base nos direitos da Primeira Emenda, e a Suprema Corte dos EUA confirmou o estatuto na sexta-feira. As informações são da Associated Press.