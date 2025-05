Santo André realiza Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego com 5.300 vagas

Começa nesta quarta-feira (7), com um número recorde de oportunidades de trabalho, a terceira edição do Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego de Santo André. Este ano, a iniciativa vai disponibilizar aproximadamente 5.300 vagas de emprego, com acesso totalmente virtual, até o dia 29 de maio. As vagas estarão disponíveis a partir das 8h, por meio do novo portal Casa do Trabalhador. O link para o acesso direto às vagas é http://acesse.santoandre.br/FeiraoOnline2025.

“Nesta edição nós optamos, de maneira experimental, por realizar o Feirão em formato 100% virtual, porque entendemos a dificuldade de locomoção de muitos trabalhadores em busca de emprego ou mesmo daqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Com esse formato pretendemos beneficiar um número ainda maior de pessoas”, afirmou o secretário de Desenvolvimento o Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

As oportunidades de emprego, oferecidas por 76 empresas, são nos mais variados segmentos, como de alimentação - um dos que mais cresce na cidade -, de terceirização e recursos humanos, da construção civil, da indústria, dos transportes, serviço público, além de vagas para PCD (Pessoa com Deficiência), entre outras. No ano passado, foram disponibilizadas cerca de 4.000 vagas no Feirão.

São mais de 180 funções com opções de nível de escolaridade solicitadas variando desde oportunidades para quem tem do fundamental incompleto até o superior completo. Os salários oferecidos são, em média, de R$ 1,9 mil. O menor salário é de R$ 1.412 e o valor máximo é de R$ 15 mil (para a função de coordenador de assuntos regulatórios).

“Além da oferta de vagas, o conceito da política de Inclusão Produtiva, que está integrado ao Feirão, garante a oferta de serviços no portal para a melhora da qualidade de vida do cidadão, como cursos de qualificação da Escola de Ouro Andreense, as capacitações do Sebrae, além de todo o apoio do Banco do Povo, Sala do Empreendedor, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e muitos outros”, acrescentou Banzato.

O Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda).

Casa do Trabalhador

A partir do dia 30 de maio, quando o Feirão da Inclusão Produtiva e Emprego for finalizado, o portal da Casa do Trabalhador vai trazer um Painel de Vagas, com a lista atualizada de oportunidades de emprego disponíveis no CPETR. O endereço do Portal Casa do Trabalhador é https://portais.santoandre.sp.gov.br/casadotrabalhador/.

O portal, que leva o nome de uma marca do Governo Federal para as parcerias com municípios que envolvem serviços para o trabalhador, oferecerá também ao usuário informações sobre todas as opções de qualificações profissionais gratuitas disponíveis, cadastramento de currículos, agendamento de serviços, esclarecimentos diversos inclusive sobre a Incubadora de Economia Solidária e empreendedorismo, entre outros serviços.

A lista atualizada de vagas será publicada também no novo canal do WhatsApp da Casa do Trabalhador, assim como oportunidades de qualificação e ações voltadas para o emprego. Para ter acesso ao canal basta entrar no portal ou acessar http://acesse.santoandre.br/CanalEmprego.