Neymar Jr. publica foto de Helena após explicar convivência com a filha

Papai-babão! Na manhã deste domingo, dia 19, Neymar Jr. derreteu a web ao compartilhar um registro de sua caçula Helena, filha com Amanda Kimberlly, comendo morangos.

A foto vem pouco tempo depois do atleta confessar à Romário TV como é a sua rotina para ter contato com a herdeira, uma vez que ela segue morando no Brasil com a mãe e o jogador tem a Arábia Saudita como base.

- Ser pai de menina é muito bom, né? Eu estou curtindo. Uma não mora comigo [Helena], mas eu falo com ela quase sempre. A outra [Mavie] está comigo o tempo inteiro.

O jogador de futebol é pai de Davi Lucca, seu primeiro herdeiro com Carol Dantas, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi e Helena, após um breve relacionamento com Amanda.

Atualmente, Neymar e Bruna estão à espera do segundo bebê, mas ainda não revelaram qual será o nome da pequena.