Inspirada no hóquei, Anitta se apresenta no Ensaios da Anitta em Salvador

Mais alguém animado para o Carnaval? Ainda falta um pouco mais de um mês para as celebrações, mas diversos artistas estão se apresentando no pré-Carnaval para já agitar os ânimos, como é o caso de Anitta e o Ensaios da Anitta.

Na noite do último sábado, dia 18, a cantora foi até Salvador para se apresentar e seguiu a temática baseada em esportes. Dessa vez, a cantora se inspirou no hóquei, esporte praticado majoritariamente nos Estados Unidos e Canadá, e no gelo.

O look foi composto por muito brilho e deixou a barriguinha de Anitta de fora. A minissaia e o cropped seguiram as cores escolhidas para homenagear o time Anaheim Ducks, da Califórnia.

O evento, como é de costume, começou no Centro de Convenções, na Boca do Rio, na capital da Bahia, e arrastou o público.