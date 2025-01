Vinícius e Aline são os primeiros líderes do BBB25 e indicam Raissa e Edilberto para o paredão

Os primeiros comandantes foram escolhidos! Nesta quinta-feira, dia 16, rolou a primeira Prova do Líder da edição e a dupla que levou a melhor e garantiu mais uma semana no BBB25 foram Vinícius e Aline. Além disso, eles já mandaram Raissa e Edilberto direto para o paredão.

Contando com agilidade e sorte, as duplas disputaram a prova contra os outros ao mesmo tempo. Eles tiveram que manter uma pessoa dentro da cabine e o outro tinha que escolher entre alguns fios, se desse azar e a bomba estourasse, eles estariam eliminados da primeira Prova do Líder do BBB25.

Nessa fase, Marcelo e Arleane; Diego e Daniele Hypólito; Renata e Eva; João Pedro e João Gabriel; Guilherme e Joselma; Vitória Strada e Mateus; Gabriel e Maike; Giovanna e Gracyanne Barbosa; Raissa e Edilberto; Diogo e Vilma não passaram.

Já na segunda parte, a habilidade e a corrida contra o tempo foram o foco. O jogador que estava fora da cabine tinha que montar um quebra-cabeças, com isso pronto ele tinha que abrir dois cadeados com as senhas formadas nos blocos montados para conseguir um molho de chaves.

Disputando a fase final estavam as duplas: Camila e Thamiris; Aline e Vinícius.

As chaves deviam ser passadas para o participante da dupla que estava dentro da cabine, esse brother tinha que abrir uma caixinha para apertar o botão da bomba que estoura no adversário. Camila foi mais rápida e deixou a irmã com vantagem, mas Vinícius conseguiu achar a chave certa primeiro.

Depois de vencerem a Prova do Líder, a dupla Vinícius e Aline tiveram que colocar os primeiros a disputar a preferência do público no paredão. Além disso, os mandantes da semana vão ter o poder de vetar uma dupla na próxima prova.

Na próxima sexta-feira, dia 17, as escolhas dos ganhadores não param e eles colocam três equipes na mira e terão que escolher entre eles para o paredão no próximo domingo, dia 19.

Fechando as decisões da dupla líder, Joselma e Guilherme, Camila e Thamiris, Renata e Eva foram escolhidos para o VIP.