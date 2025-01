Após deixar a Globo, Boninho aparecerá no intervalo do BBB25; entenda

Por essa ninguém esperava! Mesmo fora da TV Globo, Boninho estará de volta às telinhas da emissora, nesta segunda-feira (13), no entanto, o público o verá como garoto-propaganda.

O executivo foi confirmado nas campanhas publicitárias do iFood, que serão exibidas em horário nobre durante o último intervalo da novela Mania de Você e durante os intervalos do Big Brother Brasil, que estreia na noite desta segunda-feira.

Após 40 anos à frente do canal, o ex- diretor de realities está feliz com a nova fase de sua vida: "É especial estar à frente da campanha, porque minha parceria com o iFood existe há anos. É uma proximidade que tenho não apenas como executivo, mas também como consumidor, o que me proporciona um olhar diferenciado sobre a empresa, sempre inovadora, e que vejo como se destaca e é presente na vida dos brasileiros."

Vale lembrar que antes do anúncio, Boninho fez duas publicações misteriosas em suas redes sociais, onde mostrava uma animação de motocicleta.

E na outra, aparecia em dose dupla fazer mais uma de suas charadas.