Engajada em causas ambientais, Isabella Santoni é atuante em projetos: Plantando a semente para uma geração mais consciente

Isabella Santoni tem apenas 29 anos de idade, mas um currículo extenso. A atriz estrelou a adaptação de O Cravo e a Rosa, participou das séries A Divisão e Dom, e já venceu prêmios como Melhores do Ano e Troféu Imprensa. Além disso, já acompanhamos a artista em novelas e no cinema, como protagonista de Missão Cupido.

E não é apenas na telinha que Isabella faz sucesso! A atriz usa sua voz para as causas ambientais. Em 2023 ela se tornou embaixadora do SeaLegaxy, organização ambiental de renome global, e porta-voz do projeto Um Pacto pelo Clima, do Pacto Global da ONU. Santoni é também porta-voz do Canal Novo Mundo, um projeto voluntário que promove atividades que focam na preservação ambiental.

Em entrevista, Isabella falou um pouco dos projetos e revelou como foi sua aproximação com a sustentabilidade,

Me aproximei da sustentabilidade devido a minha relação com o surf e a natureza, queria de alguma forma poder devolver todo o benefício que esse ambiente me traz, começou.

A atriz também explicou um pouco como funciona o Canal Novo Mundo:

No Canal Novo Mundo, sou embaixadora e participo mais ativamente. Fazemos não só as limpezas de praia, como temos um programa de educação em escolas municipais/estaduais. Plantando a semente para uma geração mais consciente e engajada com o meio ambiente.

E continuou:

No Pacto Global da ONU, tive a oportunidade de apresentar uma série de vídeos falando sobre a importância das empresas privadas estarem promovendo ações e o impacto disso no futuro. É um tema que me interessa, aprendo muito fazendo parte desses projetos e sinto que ajudo a mensagem a chegar em novas pessoas.

Isabella ainda deixou claro em como se sente bem em transmitir tanto ensinamento e mensagens de conscientização:

Amo poder usar minha voz pra disseminar essa consciência.