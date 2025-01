Bia Miranda faz acusações contra Buarque, e DJ responde: - O ponto principal é a forma como meu filho vai ser tratado

Bia Miranda e DJ Buarque trocaram farpas na web após a influenciadora gravar um vídeo expondo algumas situações envolvendo o pai do seu filho. Além disso, ela chorou e lamentou a saudade que está sentindo do seu filho Kaleb, de sete meses de vida.

- Hoje, acordei com muita saudade dele, com o coração apertado. Entendo a preocupação do pai, também tenho minhas preocupações como mãe, mas minhas preocupações foram que eu só não quero que meu filho apareça com um roxo e com arranhado sem explicação, começou Bia.

Em seguida Bia revelou que Buarque não quer o filho na mesma casa que o seu atual namorado, o Gato Preto.

- Agora, quem ele vai apresentar para o Kaleb, não importa, ele é o pai e tem essa responsabilidade. Só que ele não me vê da mesma forma, ele não deixa o Samuel ficar na mesma casa que o Kaleb.

Em outro vídeo, a influenciadora lamentou não conseguir ver o filho mesmo morando na casa em frente:

- Nunca iria deixar alguém fazer mal para o meu filho. Acho que isso já é picuinha. Ele [Gato Preto] tem que sair do condomínio para meu filho vir? Sendo que meu filho mora na frente da minha casa, mora na minha frente e não posso ver meu filho. Ele [Buarque] usa a criança para me machucar quando estou brigada com ele. Então, preciso estar de bem com ele para poder ver o meu filho.

Após os desabafos, Buarque gravou alguns vídeos em suas redes sociais e rebateu as declarações de sua ex. O DJ ainda mostrou algumas mensagens que enviou à Bia pedindo que ela fosse ver o Kaleb, incluindo uma na véspera de Natal.

- Quem é pai, mãe, ou quem quer uma criação em paz para o filho, acredito que não vai querer viver em um ambiente de um bando de louco, com pessoas usando drogas o dia inteiro, 24 horas, com uma criança de 2 a 7 meses sendo formada, está tudo em formação, não tem nada definido.

E encerrou:

- O ponto principal não é quem vai ver ou quem não vai ver, o ponto principal é a saúde mental, a sanidade do meu filho, a forma como meu filho vai ser tratado. Isso sempre vai ser o ponto principal. A partir do momento que meu filho está em um ambiente de drogas, bebida e confusões, ele pode não entender nada, mas isso não faz bem para a saúde, para a criação de um recém-nascido, de um neném.