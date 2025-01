Zezé Di Camargo arranca gargalhadas de Luciano Huck

Zezé Di Camargo acaba de se tornar pai pela quarta vez, aos 60 anos de idade. E no último domingo, dia 12, durante participação no Domingão com Huck, o cantor acabou contando como foi a experiência de engravidar a esposa, Graciele Lacerda, após ter feito vasectomia.

Para conseguir conceber Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro, o casal teve que recorrer à fertilização in vitro, com isso, o cantor precisou fazer uma punção de esperma. Questionado pelo apresentador sobre o processo, Zezé respondeu:

- Segredo pra fazer? Foi difícil, porque quando o homem vai fazer o filho só participa na hora do bom, que é fazer o filho. No meu caso não, eu sou vasectomizado há muitos anos e tive que fazer punção. Tive que fazer punção. Tive que fazer duas, porque a primeira não deu certo. Acabou todos os...

Ao ver que Zezé estava sem palavras, Manu Bahtidão, que também estava no palco, completou:

- Todas as pessoas que poderiam vir.

Com isso, Luciano Huck estava gargalhando no palco:

- Por que puxei esse assunto? Meu Deus do céu, eu tô suando de nervoso. Não precisa contar não.