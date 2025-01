No acompanhamento das séries precisa também da memória do elefante

Não é o caso de todas, mas uma boa parte das séries no streaming precisa buscar uma melhor maneira de amarrar a continuidade de suas temporadas.

Existem algumas que fazem isto muito bem e em períodos mais curtos, que facilitam a vida daqueles que assistem, mas no caso de outras, o período entre o término de uma e o início de uma próxima não é tão imediato.

Existem pessoas que têm mais facilidade de lembrar, mas há quem não. Ou nem todo mundo tem ‘memória de elefante’.

Aliás, a explicação para ‘memória de elefante’ me foi dada por um antigo vizinho, o Chico Galvão, dono durante muitos anos do Simba Safari, em São Paulo – o elefante, quando resolve dar um passeio, ele vai e volta exatamente pelo mesmo caminho. Não desvia de nada. Bom, claro, se nunca tem nada na frente.

E o Chico também contou, se interessar saber, que desistiu do ‘Simba’, porque o leão, o macho, só pensa naquilo. Ele não tinha mais espaço e nem dinheiro para sustentar a tantos.

Mas, voltando ao principal, para a questão das intertemporadas, seria bem conveniente a criação de um capítulo especial, tipo resumão, com todos os detalhes mais importantes do enredo, especialmente para aquelas com intervalos mais espaçados de lançamentos.

Nem todos têm a capacidade de ‘voltar pelo mesmo caminho’ ou lembrar de tudo o que foi exibido de mais importante.

TV tudo

Está faltando um

Desde a demissão de Henrique Meira, da gerência do BandSports, em outubro, até agora não foi colocado ninguém no lugar dele. Denis Gavazzi, diretor do departamento, com base no Morumbi, sede da Band, nem sempre consegue atender às necessidades diárias do canal, que fica a alguns quilômetros de distância. Fora o trânsito. Está na hora de resolver isso, sr. Paulo (Saad).

Provoca

Marcelo Tas retoma em meados de fevereiro as gravações da nova temporada do Provoca na TV Cultura. As entrevistas inéditas irão ao ar a partir de março.

Meu medo

Em relação à TV Cultura, impossível esconder a insegurança, ou medo mesmo, de tudo voltar ao passado, após a saída de José Roberto Maluf da sua presidência. Aos mais próximos, ele tem revelado desejo de não concorrer à reeleição e todos ainda lembramos o lamentável estado de tudo antes da sua chegada.





Velha história

Depois de momentos tão obscuros, finalmente a Cultura voltou a ter um profissional do mercado no seu comando, capaz de colocar novamente a televisão em pé. O pavor de agora é cair de paraquedas, como tantas e lamentáveis vezes aconteceu, e tudo voltar ao que era antes.

Próximos capítulos

Roberto Birindelli, Santiago nas cenas de Mania de Você, aposta alto na tabelinha com Chay Suede. “Santiago sempre tem algum segredo, eu me surpreendo a cada nova cena que recebo. Essa parceria com Mavi vai dar o que falar”, comemora o ator.

E hoje, hein?

Não adianta querer escapar, porque o BBB, a partir de hoje, já vai aparecer entre os assuntos mais discutidos, sempre com a expectativa de uma turbinada na audiência da faixa nobre, meio em baixa desde as festas do fim de ano. Para o Multishow, que vai na carona, este também é um momento muito aguardado.

Volta ao trabalho

Fim das férias regulamentares do departamento de esportes do SBT, agora reforçado com a presença de Tiago Leifert, como titular das suas transmissões. Hoje, também, Benjamin Back retomará o comando do Arena.

Tem tempo

As gravações da próxima temporada do MasterChef na Band só terão início na última semana de março e se estenderão por abril e maio. Portanto, tempo de sobra para definir quem substituirá Ana Paula Padrão. Tem uma lista de nomes sendo trabalhados e existe o desejo de mudar um pouco as características do programa. Possibilidade inclusive de um homem ser escolhido, também para evitar comparações.